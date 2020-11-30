Batı Afrika ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

AA

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinin (NCDC) açıklamasına göre, ülkede şu ana kadar 756 bin 237 Kovid-19 testi yapıldı.

Ülkede kaydedilen vaka sayısı son 24 saatte 82 artarak 67 bin 412'ye yükseldi, virüs nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam ölüm sayısı 1173'e çıktı.

Kovid-19 tespit edilmesinin ardından iyileşenlerin sayısı ise 63 bin 55'e ulaştı.

- Gana

Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamaya göre, ülkede bugüne kadar 591 bin 185 Kovid-19 testi yapıldı.

Ülkede, Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 190 artarak 51 bin 569'a yükselirken, virüs nedeniyle 10 gündür can kaybı bildirilmedi.

Gana'da şimdiye kadar Kovid-19'dan 323 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkede halen 796 aktif vakanın tedavisi sürerken, Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı ise 50 bin 450'a yükseldi.

- Gambiya

Gambiya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki Kovid-19 vaka sayısı 3 bin 734'e ulaştı.

Ülkede şimdiye kadar 122 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirirken, Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı ise 3 bin 591'e çıktı.

- Sierra Leone

Sierra Leone'de Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 2 bin 411 oldu.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 74'e yükselirken, virüse yakalanan 1836 kişi ise sağlığına kavuştu.

- Liberya

Liberya'da Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 1595'e çıktı.

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının da 83'e yükseldiği ülkede, tedavisi süren 169 vaka bulunurken, 1343 kişi virüsü yenmeyi başardı.

Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 176 bini aştı, virüs nedeniyle 51 bin 800'den fazla kişi yaşamını yitirdi.