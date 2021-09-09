Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Merak Edilenler
ABONE OL

Batı Anadolu Serbest Bölgesi nerede? Bakan müjde verdi: 20 bin kişi istihdam edilecek!

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Batı Anadolu Serbest Bölgesi'nin kuruluş müjdesini verdi. Bakan Muş tarafından Twitter üzerinden yapılan açıklamaya göre bölge faaliyete geçtiğinde 20 bin kişi istihdam edilecek. Peki, Batı Anadolu Serbest Bölgesi nerede? İşte merak edilip araştırılan sorunun cevabı...

Batı Anadolu Serbest Bölgesi nerede? Bakan müjde verdi: 20 bin kişi istihdam edilecek!

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İzmir'de endüstriyel ve ticari faaliyetleri ihracata yönlendirmek, ihracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek amacıyla Batı Anadolu Serbest Bölgesi kurulmasına yönelik kararın Resmi Gazete'DE yayımlandığını duyurdu.

Bakan Muş ayrıca bölgenin faaliyete geçmesiyle birlikte 20 bin kişinin istihdam edileceği müjdesini de verdi. Peki, Batı Anadolu Serbest Bölgesi nerede? İşte merak edilen sorunun cevabı...

BATI ANADOLU SERBEST BÖLGESİ NEREDE KURULACAK?

Batı Anadolu Serbest Bölgesi'nin kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yer aldı. Öte yandan Bakan Muş Bölge'nin kurulacağı yeri kamuoyuyla paylaştı. Buna göre Batı Anadolu Serbest Bölgesi İzmir'in Bergama ilçesinde yer alan ve Çandarlı Limanı'na yaklaşık 20 kilometre mesafede kurulacak.

İşte Bakan Muş'un açıklaması:

"Ülkemiz ve İzmir'imiz için hayırlı olsun. İzmir'in Bergama ilçesinde yer alan ve Çandarlı Limanı'na yaklaşık 20 kilometre mesafede bulunan Batı Anadolu Serbest Bölgesi'nin 4 milyar dolar ticaret hacmine ulaşarak yaklaşık 20 bin kişiye istihdam sağlamasını ve bu suretle İzmir ve bölge ekonomisini canlandırmasını hedefliyoruz. Buradaki temel amacımız, serbest bölgelerin ülkemiz ekonomisine sağladığı pozitif katkıyı artırmak."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

YOLO bu yıl 1 milyon sürüşü aştı
MERAK EDİLENLER 1 milyon sürüşü aştı
2021 Fındık fiyatları kaç TL? İl il güncel fındık fiyatları listesi
MERAK EDİLENLER 2021 Fındık fiyatları kaç TL?
Evde bakım maaşları 9 Eylül listesi belli oldu mu? Evde bakım parası yattı mı?
MERAK EDİLENLER Evde bakım maaşları yattı mı?
Memur maaşları 2021 bürüt tablo - En düşük memur maaşı ne kadar?
MERAK EDİLENLER Güncel memur maaşı tablosu
Bağ-Kur ve SGK emekli maaşları (En düşük) Emekli maaşları tablosu - 2021
MERAK EDİLENLER Emekli maaşları zamlı güncel tablo
GSB kura çekimi ne zaman? İŞKUR üzerinden başvurular yapıldı! İşte kura tarihi
MERAK EDİLENLER GSB kura çekimi için geri sayım başladı!
FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Piyasaların gözü bu tarihte!
MERAK EDİLENLER Piyasaların gözü bu tarihte!
2021 İl il fındık fiyatları kaç TL oldu? Güncel fındık fiyatları ne kadar?
MERAK EDİLENLER 2021 İl il fındık fiyatları
Evde bakım maaşları ne zaman yatacak? Tarih netleşti! Eylül ayı evde bakım parası ödeme tarihi
MERAK EDİLENLER Evde bakım maaşları ne zaman yatacak?
Memur maaşları: Vezneye gitmeden bakın! 2021 en düşük memur maaşı - Bürüt tablo
MERAK EDİLENLER Güncel memur maaşları tablosu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.