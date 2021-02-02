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Batı Avustralya’daki orman yangınlarında yaklaşık 30 ev kullanılamaz hale geldi

Avustralya'da, Batı Avustralya (WA) eyaletinin başkenti Perth'in kırsalındaki kasabaları tehdit eden orman yangınlarında yaklaşık 30 ev kullanılamaz hale geldi.

Batı Avustralya’daki orman yangınlarında yaklaşık 30 ev kullanılamaz hale geldi
AA

Avustralya Yayın Kurumunda yer alan habere göre, iki gündür kontrol altına alınamayan, yaklaşık 4 bin hektarlık alanda etkili olan yangınların zaman zaman rüzgarın yön değiştirmesiyle kasabalar ve yerleşim yerlerini tehdit ettiği bildirildi.

Başkent Perth’in doğusundaki Swan şehrinin Belediye Başkanı Kevin Bailey, "Önemli bir mülk kaybı var, sadece rakamların onaylanmasını bekliyoruz ancak muhtemelen kaybedilen 30'dan fazla ev olduğunu düşünüyoruz. Yangın gece boyunca çok şiddetliydi, Perth'te hava dün öğleden sonra ve gece boyunca çok rüzgarlıydı.’’ ifadelerini kullandı.

Yangını kontrol altına almak için 250 itfaiyecinin yoğun çaba harcadığını belirten WA İtfaiye ve Acil Hizmetler Departmanı Müfettişi Peter Sutton, yön değiştirerek alevleri güneybatıya iten rüzgarın yaklaşık 3 bin nüfuslu Gidgegannup kasabasını ateş hattına attığını söyledi.

Gidgegannup ve Bullsbrook kasabalarında yaşayanların evlerini terk etmelerinin artık çok geç olduğu ve bundan sonra ayrılmanın ölümcül sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunan Sutton, ‘‘Yangın bir süredir devam ediyor ve insanların şimdiye kadar gitmiş olmasını umuyoruz ancak geride kalan, evlerini savunan insanlar olduğunu da biliyoruz ve onlar için endişeleniyoruz çünkü dün ve geceki koşullar korkunçtu." ifadelerini kullandı.

Yangıların tehdit ettiği bölgeler arasında Vines, Bailup, Ellenbrook, Gidgegannup, Millendon, Walyunga Ulusal Parkı, Upper Swan, Aveley, Avon Valley Milli Parkı, Wundowie, Red Hill, Belhus, Baskerville, Herne Hill, Bullsbrook, Wooroloo ve Brigadoon yer alıyor.

Avustralya'da Eylül 2019’da başlayan ve Mart 2020'ye kadar devam eden eşi görülmemiş ölçekteki orman yangınlarında doğrudan etkilenen 34, duman gibi zararlı etkilerden dolayı da 445 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülke tarihine "Kara Yaz" (Black Summer) olarak geçen yangıların yok ettiği 18 milyon hektardan fazla alanda 3 bin 500 ev, 5 bin 852 bina yanarken çok sayıda hayvan telef olmuştu.

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