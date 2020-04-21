Batı Karadeniz'de 888 ihtiyaç sahibi aileye Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yardım

AA

Karabük'te dağıtıma katılan Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürü Erdal Pınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuru gıdaların her ay düzenli şekilde ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildiğini söyledi.

Türkiye'deki 25 bölge müdürlüğünün, kuru gıda yardımı, imaret hizmeti, yetim ve muhtaç maaşı, öğrenci bursu gibi hayır hizmetlerini ecdadın kurduğu vakıfların vakfiyelerindeki düsturla yerine getirdiğini anlatan Pınar, şunları kaydetti:

"Kastamonu'da İsmailbey ve Atabeygazi, Karabük'te Köprülü Mehmet Paşa, Bartın'da Bosna Valisi İbrahim Paşa, Zonguldak'ta Sultan Abdülmecit gibi çok önemli şahsiyetler adına kurulan vakıfların senetlerinde pek çok hayır şartı yer almaktadır. Bu şartlar doğrultusunda ramazan ayının arifesinde bulunduğumuz bugünlerde her ay yaptığımız gibi kuru gıda dağıtımını gerçekleştiriyoruz. 4 ilimizde 888 aileye, toplamda 2 bin 800 kişiye kuru gıda dağıtmaktayız. Bu dağıtımlar adrese yapılmaktadır. Bu faaliyetler gerçekleşirken koronavirüs salgını nedeniyle hijyen ve sosyal mesafe koşulları da dikkate alınıyor."