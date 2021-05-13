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Batı Karadeniz'deki turistik ilçeler bayramda sessizliğe büründü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan "tam kapanma" nedeniyle Karabük'ün Safranbolu, Bolu'nun Gölcük, Düzce'nin Akçakoca ve Bartın'ın Amasra ilçelerinde Ramazan Bayramı'nın birinci gününde sessizlik hakim oldu.

Batı Karadeniz'deki turistik ilçeler bayramda sessizliğe büründü
AA

Normal zamanda hafta sonu çevre illerden gelenlerle yoğunluk yaşanan Batı Karadeniz'in "incisi" olarak bilinen Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sahil, liman ve kordon sessizliğe büründü.

Boş kalan mavi bayraklı Çuhallı sahili, Çınar Caddesi ile Fedai Karabıyık Parkı'ndaki sessizlik drone ile görüntülendi.

Limandaki balıkçıların da kurallara uyduğu ve limanın boş kaldığı görüldü.

Polis, bekçi ve zabıta ekipleri, bölgede denetimlerine devam ediyor.

- Gölcük Tabiat Parkı "en sessiz" bayramını yaşıyor

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, Ramazan Bayramı'nı sessiz geçiriyor.

Normal zamanlarda yakınlığı dolayısıyla Ankara ve İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin her yerinden ziyaretçileri ağırlayan tabiat parkı, sokak hayvanlarına kaldı.

Kurbağa ve kuş seslerinin hakim olduğu tabiat parkı, "tam kapanma" döneminin sona ermesinin ardından eski günlerine dönmeyi bekliyor.

- Safranbolu bayramda "boş" kaldı

Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki ilçesi Safranbolu, bayramda boş kaldı.

"Dünyanın en iyi korunan 20 kenti" arasında gösterilen "açık hava müzesi" konumundaki Safranbolu, Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme ve köprülerin yanı sıra genellikle 3 katlı, 6-8 odalı, ihtiyaçlara uygun tasarlanarak estetik biçimde şekillendirilmiş geleneksel evleriyle dikkati çekiyor.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin tercih ettiği tarihi ilçe, bu yıl kısıtlama nedeniyle en sakin bayramını geçiriyor.

Dükkan, otel ve konakların kapalı olduğu tarihi ilçenin sokaklarında sessizlik hakim oldu.

Yılda 1 milyon 300 bin turisti ağırlayan Safranbolu, yeniden eski günlerine dönmeyi bekliyor.

- Amasra'da sakinlik hakim

Tarihi yapıları, doğal güzellikleri ve mutfak kültürüyle ünlü Bartın'ın Amasra ilçesi, bayramda turist ağırlayamıyor.

Amasra Kalesi ile 2015'te UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne eklenen, el değmemiş koyları, temiz kumsalları, az dalgalı denizi ve doğayla bütünleşen güzelliklerinin yanı sıra balık ağırlıklı mutfak kültürüyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Amasra, koronavirüs salgını nedeniyle en sakin günlerini geçiriyor.

Özellikle hafta sonları nüfusunun 10 katı misafir ağırlayan tarihi ve turistik ilçe yerli ve yabancı turistin gelememesi nedeniyle boş kaldı.

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, AA muhabirine, Helenistik, Arkaik, Roma, Bizans, Ceneviz, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait çok sayıda eserin bulunduğu ilçenin, 3 bin yıllık tarihiyle turistlerin ilgisini çektiğini söyledi.

İlçenin, normal zamanlarda resmi tatillerde ve dini bayramlarda özellikle Ankara ve çevre illerden çok sayıda ziyaretçiyi ağırladığını belirten Çakır, şöyle devam etti:

"Bu bayram tatilinde salgın nedeniyle sokaklarımız bomboş. Geçmiş bayram tatillerinde 500-600 bini aşan ziyaretçi ağırlıyorduk. Kovid tedbirleri nedeniyle turist ağırlayamıyoruz. Bu zorlu günleri atlattıktan sonra sağlıklı günlerde tüm ziyaretçilerimizi ilçemize bekliyoruz."

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