"Batı Karadeniz'in incisi"nde turizm sezonu açıldı

AA

Yeşil ve mavinin birleştiği, üç mavi bayraklı plajı ve 38 kilometrelik sahil şeridi bulunan Akçakoca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) normalleşme süreciyle ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, AA muhabirine yaptığı açkılamada, tatil için gelen ziyaretçileri en iyi şekilde ağırladıklarını söyledi.Vatandaşların pandemi süreci boyunca evlerinde sıkıldığını belirten Yanmaz, "İnsanlar 3 aydır koronavirüs nedeniyle evlerinde sıkıldı. Akçakoca sahili, denizi, doğası ve yeşilliğiyle insanları rahatlatacak bir yer. İnsanlar sahil, cadde ve parklarda gönül rahatlığıyla dolaşıyor. İnsanların mutlu olduğu gözlerinden anlaşılıyor." diye konuştu.Yanmaz, kum temizleme aracıyla ilçedeki sahilleri temizlediklerini dile getirerek, "Akçakoca çok uzun bir sahile sahip. Bununla ilgili kum temizleme aracı aldık. Sahillerdeki bütün kumları temizliyoruz. Temizlenecek 2 sahilimiz kaldı. Sahilleri tam teşekküllü yapmaya gayret gösteriyoruz. Akçakoca'da sahilleri şu anda sezona hazır hale getirdik." ifadelerini kullandı.Akçakoca, deniz, kum, güneş ve yeşilin Akçakoca'da buluştuğunu belirterek, yerli ve yabancı turistleri ilçeye davet etti.