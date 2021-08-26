Londra'da gıda ürünlerini şırıngayla kirlettiği şüphelenilen adam! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Guardian'ın aktardığı habere göre, Batı Londra'daki üç süpermarkete şırınga aracılığıyla yiyecekleri kirlettiği şüphelenilen bir adamın tutuklandığı bildirildi.

Londra’nın Hammersmith ve Fulham semtlerinin konseyi, bir adamın sokaktaki insanlara küfür ettiğini bildirildikten sonra memurların saat 20.00'den hemen önce çağrıldığını söyledi.

Metropolitan'ın haberinde, adamın Fulham Palace Yolu üzerinde, İngiltere'nin market zincirleri olan Tesco Express, Sainsbury's ve Waitrose'daki gıda ürünlerini, şırınga ile kirlettiği iddia edildi.

Adam, halka zarar vermek ve endişeye neden olmaya çalışmakla suçlanarak polis tarafından gözaltına alındı ve süpermarketler kapatıldı.

Konseye göre, etkilenen ürünler, işlenmiş et ve mikrodalgaya uygun ürünler olduğuna inanılıyor. Kaç tane maddenin kirlendiği veya ürünlere hangi maddenin enjekte edildiği henüz belli değil.

Konsey, çarşamba akşamı sosyal medya hesaplarında acil durum uyarısı yayınladı. Açıklamada, "Halkın tedbir olarak bu süpermarketlerden bu akşam aldıkları gıda maddelerini çöpe atmaları tavsiye ediliyor. Çevre sağlığı ekibi şu anda etkilenen süpermarket şubeleriyle çalışıyor.” ifadesi kullanıldı.