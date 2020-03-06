AA

Batı Şeria'da ilk kez 7 Filistinlide koronavirüs tespit edildi



Filistin yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria'da 7 Filistinlide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini ve bunun bölgedeki ilk vakalar olduğunu duyurdu.

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, düzenlediği basın toplantısında, Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim kentinde bulunan bir otelde çalışan 7 Filistinliye Kovid-19 bulaştığını söyledi.

Söz konusu Filistinlilere virüsün Yunanistan'dan gelen bir gruptan bulaştığını belirten Keyle, Yunan grupta bulunan bazı kişilerde ülkelerine döndükten sonra Kovid-19 tespit edildiğini kaydetti.

Keyle ayrıca virüsün görüldüğü 7 Filistinlinin karantina altına alındığını aktardı.

Filistin Sağlık Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, bir otelin çalışanlarında Kovid-19 şüphesi görülmesi üzerine Batı Şeria'nın tamamında olağanüstü hal ilan edildiği duyurulmuştu.

Bakanlık ayrıca, Beytüllahim ile Eriha kentlerinde tüm eğitim kurumları ile cami ve kiliselerin 14 gün süreyle kapatıldığını açıklamıştı.