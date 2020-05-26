Batı Şeria'daki Harem-i İbrahim Camisi ve Doğuş Kilisesi ibadete açıldı

AA

Aylar sonra ilk kez onlarca Filistinli El Halil'deki Harem-i İbrahim Camisi'nde sabah namazı kıldı. Çok sayıda İsrail askerinin de cami çevresinde hazır bulunduğu görüldü.

El Halil Vakıflar Müdürü Hafzi Ebu Senine, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Kovid-19 tedbirlerini gerekçe göstererek sadece 50 kişinin camiye girişine izin verdiğini söyledi.

Ebu Senine, sabah namazı kılmak isteyen Filistinlilerin üç seferde alındığı camide, üç kez sabah namazı kılındığını ifade etti.

Batı Şeria'nın güneyindeki Beytullahim kentinde bulunan Doğuş Kilisesi de yoğun güvenlik önlemleri altında ibadete açıldı.

Filistin Turizm ve Tarihi Eserler Bakanı Rula Muayaah, "Kilisenin açılması, hayatın yeniden normale dönmesi konusunda umut verici. Kilise salgından önce dünyadan milyonlarca hacı ve turisti ağırlıyordu." dedi.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, dün yaptığı açıklamada, Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesi kapsamında bu sabah ibadethanelerin yeniden açılacağını duyurmuştu.

Filistin Sağlık Bakanlığı, ülkede virüs nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 602 ve iyileşen hasta sayısının ise 475 olduğunu açıklamıştı.

,Qais Omar Darwesh Omar