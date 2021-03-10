Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimcilerin sayısı 10 yılda yüzde 42 arttı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimcilerin sayısı 10 yılda yüzde 42 arttı

İsrailli insan hakları kuruluşları B'Tselem ile Kerem Navot, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerindeki nüfusun 2010'dan bu yana yüzde 42 arttığını duyurdu.

Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimcilerin sayısı 10 yılda yüzde 42 arttı
AA

B'Tselem ile Kerem Navot'un hazırladığı, "Bu bizim ve bu da bizim: İsrail'in Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim siyaseti" adlı ortak raporda, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimci sayısının son 10 yıldaki hızlı artışı ve nedenlerine ilişkin bilgi verildi.

İsrail hükümetinin Yahudi yerleşim birimlerinde yaşayanlara tanıdığı imtiyazların nüfus artışına neden olduğu belirtilen raporda, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde yaşayan İsraillilerin sayısının 441 bin 619 olduğu kaydedildi.

Raporda, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Yahudi yerleşim birimlerinde yaşayan yerleşimci sayısına değinilmezken, İsrail yönetiminin Yahudi yerleşim birimlerine daha fazla iskân sağlamak için resmi veya gayriresmi yollarla çeşitli teşvik yöntemleri uyguladığı aktarıldı.

- Bir konut satın alma imkânı olmayan Yahudi, yerleşim biriminde ev sahibi oluyor

Tel Aviv yönetiminin Yahudi yerleşim birimlerinin içlerinde ve çevrelerinde birtakım ekonomik girişimler geliştirdiğine dikkati çekilen raporda, "Örneğin devlet, yerleşimcilere iskân alanında çok önemli imtiyazlar sunuyor. Öyle ki Yahudi yerleşim birimlerinde bile bir konut satın alması mümkün olmayanlara konut sahibi olma imkânı tanıyor." ifadeleri kullanıldı.

Yerleşim birimlerindeki Yahudi nüfusunun artış hızına vurgu yapılan raporda, şu ifadelere yer verildi:

"Yalnızca geçen yıl, yerleşimcilerin sayısı yüzde 3,2 arttı. Halbuki tüm İsrail'in, vatandaşları ile oturum sahiplerinin, toplam nüfus artışı geçen yıl (2020) yalnızca yüzde 1,9'a ulaşmıştı. Bu da yerleşim yerlerindeki nüfus artışının yüzde 68 daha fazla olduğu anlamına geliyor."

En hızlı nüfus artışının Ultra Ortodoks Yahudilerin (Harediler) yaşadığı "Modi'in Illit" ile "Beitar Illit" adlı Yahudi yerleşim birimlerinde kaydedildiği aktarılan raporda, söz konusu iki yerleşim biriminin toplam nüfusunun 140 bini aştığı bunun da Batı Şeria'daki tüm Yahudi yerleşimcilerin neredeyse üçte birine tekabül ettiği belirtildi.

Raporda, "Ayrıca devlet, arazi fiyatlarını düşürerek ve buradaki fabrikalarda iş gücü istihdamını destekleyerek Batı Şeria'daki Yahudi sanayi bölgelerine tavizler ve teşvikler sağlıyor. Bu teşvikler fabrika sayısının da sürekli artmasına neden oluyor." ifadeleri kullanıldı.

- Filistinlilere ait mülklerin yağma edilmesine devlet desteği

Yahudi yerleşimcilerin, Filistinlilere ait arazileri yağmalamalarının bazı İsrail makamlarınca desteklendiği vurgulanan raporda, şunlar kaydedildi:

"Sadece son 10 yılda, Batı Şeria'da yerleşimciler, Filistinlilere ait on binlerce dönüm araziyi ele geçirdi. Bu arazilerde 40 kadar koyun ve sığır çiftliği kuruldu. Filistinlilerin ise bu arazilere ulaşımı tamamen veya büyük ölçüde engellendi."

Beytüllahim kenti çevresindeki ve Batı Şeria'nın orta kesimindeki Yahudi yerleşim birimleri bloklarının bölgenin coğrafi yapısını değiştirdiğine dikkati çekilen raporda, daha fazla yerleşimci çekmek için söz konusu birimlerin genişletilmesi çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Bu yerleşim birimlerinin Batı Şeria'daki Filistin kentlerini birbirinden ayırdığı, özellikle orta bölgedeki yerleşim birimlerinin Filistinlilerin en verimli topraklarına hakim olduğu vurgulandı.

- Apartheid rejiminin somutlaşması

Batı Şeria'daki Filistin kentlerinin Yahudi yerleşim birimleri arasında uzanan yollar nedeniyle parçalandığına işaret edilen raporda, şunlar kaydedildi:

"İsrail'in Batı Şeria'da yürüttüğü Yahudi yerleşim birimi politikası, bir grup insanın (Yahudilerin) deniz ile nehir arasında (Akdeniz ila Ürdün Nehri – Tarihi Filistin coğrafyası) uzanan tüm topraklarda yaşayan başka bir halka (Filistinliler) üstünlüğünü sağlamayı amaçlayan apartheid rejiminin (ırkçı, ayrımcı devlet) apaçık şekilde somutlaşmasıdır."

İsrail yönetiminin Yahudi yerleşim birimlerine dev bütçeler ayırdığı, bununla rejimin Batı Şeria'daki "ayaklarını" sabit hale getirdiği ve milyonlarca Filistinliyi hakları ellerinden alınmış, gelecekleri karartılmış ve kendilerini savunmaktan aciz bir insan yığınına dönüştürdüğü vurgulanan raporda, şu ifadelere yer verildi:

"21. yüzyılın ikinci 10 yılının sonunda İsrail'in, kontrolü altındaki tüm topraklarda apartheid rejimini güçlendirmek ve pekiştirmek üzere önümüzdeki on yıllarda daha büyük azimle ilerlemekte kararlı olduğu görülüyor.”

Raporda, İsrail'in Batı Şeria'yı resmen ilhak etmediği ancak bunun sahada hiçbir anlam taşımadığı belirtilerek, "Son zamanlarda Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde on yıllardır görülmeyen bir ölçekte inşaat ve altyapı geliştirme atölyeleri faaliyet gösteriyor. Bunlar, Batı Şeria'daki yerleşimci sayısında bir başka sıçrama yapma amaçlayan çalışmalardır. Yahudi yerleşimcilerin liderleri öngörülebilir gelecekte bölgedeki sayılarının bir milyona yükselmesini bekliyor." cümleleri kullanıldı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kararları, işgal altındaki Filistin topraklarında İsrail tarafından kurulan Yahudi yerleşim birimlerini "yasadışı ve savaş suçu" olarak değerlendiriyor.

Yahudi yerleşim birimlerini reddeden Avrupa Birliği (AB) de 2015 yılında bu yerleşim birimlerinde üretilen İsrail ürünlerinin tüketiciler tarafından ayırt edilebilmesi için farklı şekilde etiketlenmesi kararı almıştı.

İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, "İsrail'in 1967 sınırlarını kabul etmemesi, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını tanımaması ve illegal Yahudi yerleşim birimleri inşa faaliyetlerini durdurmaması" nedeniyle Nisan 2014'te durmuş ve bütün çabalara rağmen yeniden başlatılamamıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Yanardağ faaliyete geçti, bir şehir külle kaplandı!
DÜNYAYanardağ faaliyete geçti, bir şehir külle kaplandı!
SON DAKİKA: Brezilyalı pilotun kazada öldüğü sanılıyordu, 36 gün sonra ortaya çıktı! - Haberler
DÜNYAPilotun kazada öldüğü sanılıyordu: 36 günlük ...
Meksika'da çeteler 6 ayda 66 politikacıyı öldürdü!
DÜNYAMeksika'da çeteler 6 ayda 66 politikacıyı öldürdü!
Ermenistan'da gerginlik sürüyor! Son dakika: Paşinyan'dan ikinci hamle!
DÜNYAPaşinyan, Genelkurmay Başkanı'nı ikinci kez görevden ...
SON DAKİKA: Soruyu beğenmeyen Tayland Başbakanı, gazetecilere dezenfektan sıktı! - Haberler
DÜNYABaşbakan soruyu beğenmedi: Gazetecilere dezenfektan ...
SON DAKİKA: IKBY'den Papa'ya skandal pul! - Haberler
DÜNYAIKBY'den Papa'ya skandal pul!
Karadağ'daki Boşnak Partisi Genel Başkanı Husovic hayatını kaybetti
DÜNYAKaradağ'da Boşnak Partisi lideri Husovic hayatını ...
Meksika'da organize suç örgütleri, 6 ayda 66 politikacıyı öldürdü
DÜNYAMeksika'da son 6 ayda 66 politikacı öldürüldü
NATO'dan Irak açıklaması: ABD kuvvetlerinin rolünü almayacağız
DÜNYANATO, Irak'ta ABD kuvvetlerinin rolünü almayacak
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye önemli bir müttefik
DÜNYANATO'dan Türkiye açıklaması