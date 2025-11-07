Batı Şeria'ya 1 ayda 264 saldırı

Birleşmiş Milletler (BM), işgal altındaki Batı Şeria'da geçen ay Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin 264 saldırı düzenlediğini ve bunun yaklaşık 20 yıldır görülen en yüksek aylık rakam olduğunu belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında konuştu.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailli şiddetinde keskin bir artış yaşandığı konusunda uyardığını aktaran Haq, "OCHA, geçen ay can kaybına, mülk hasarına veya her ikisine birden neden olan 264 kez Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailli saldırısı kaydetti." dedi.

Haq, bu sayının, 2006'dan bu yana her gün ortalama sekizden fazla olayla kayıt altına alınan yaklaşık 20 yıllık dönemdeki en yüksek aylık rakam olduğuna dikkati çekti.

OCHA'nın 2006'dan bu yana 9 bin 600 defa Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailli saldırısı belgelediğini belirten Haq, bunların yüzde 15’ine tekabül eden yaklaşık 1500'ünün bu yıl içinde gerçekleştiğini söyledi.