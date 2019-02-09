Batıbeki'den 'Vaad Edilmemiş Topraklar'

Kezban Arca Batıbeki, 1984'ten bu yana farklı platformlarda, kadın ve popüler kültür üzerine yaptığı işlerle tanınıyor. Batıbeki, 'Vaad Edilmemiş Topraklar' adlı yeni kişisel sergisi ve sergi için hazırlanan kitabıyla sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Sergi; 12 Şubat – 24 Mart tarihleri arasında Pilevneli Mecidiyeköy' gerçekleştirilecek.

Kezban Arca Batıbeki, göçler çağında, mülteci üreten coğrafyalardan ayrılan ya da ayrılmak zorunda bırakılan insanların hikâyelerini, kolajlarında, sıradanlaştırmaktan ve dramatize etmekten uzak, incelikli bir mesafeyle yansıtıyor. Bu seri, Batıbeki'nin anlatım pratiğinde, insana dair olağan ya da olağan dışı durumları yansıttığı, yeni dünyalar olarak ortaya çıkıyor.