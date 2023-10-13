Batıktaki çalışmalara zehirli aslan balıkları eşlik etti

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Ekiplerin kameralarla kaydettiği görüntülerde de kazı için işaretlenen alanlarda bekleyen ve çalışma sırasında uzaklaşmayan aslan balıkları yer alıyor.

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"ASLAN BALIĞI POPÜLASYONU İKİ YILDA ÇOK ARTTI" Kumluca Orta Tunç Çağı Batığı Kazı Başkanı Doç. Dr. Hakan Öniz, son iki yıldır yürüttükleri kazı ve araştırmalarda aslan balığı popülasyonunun giderek arttığını gördüklerini söyledi. Aslan balığının kendi türünden başkasının yaşamasına izin vermeyen Kızıldeniz göçmeni bir tür olduğuna dikkati çeken Öniz, şunları kaydetti: