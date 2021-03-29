Batman Çayı'nda balık tutmak isterken mahsur kalan kişi kurtarıldı

Alınan bilgiye göre, Sabatullah Ayyıldız, balık tutmak için Batman Köprüsü mevkisinden suya girdi.Ayyıldız, Batman Çayı'ndaki su seviyesinin aniden yükselmesi nedeniyle mahsur kaldı.Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.Ayyıldız ekiplerin çabası sonucu halat yardımıyla sudan çıkarıldı.Ambulansla hastaneye kaldırılan Ayyıldız'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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