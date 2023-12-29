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        Haberler Gündem Batman'da 171 kilo 768 gram skunk ele geçirildi - Güncel haberler

        Batman'da 171 kilo 768 gram skunk ele geçirildi

        Batman'da düzenlenen operasyonda 171 kilo 768 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 18:49 Güncelleme: 29.12.2023 - 18:49
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        Batman'da 171 kilo 768 gram skunk ele geçirildi
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        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 23 Aralık'ta kente yüklü miktarda uyuşturucu gireceği bilgisini aldı.

        Bu kapsamda durumundan şüphelenilen bir tırı durduran ekipler, narkotik köpeğiyle araçta yaptıkları aramada, 236 paket halinde 171 kilo 768 gram skunk ele geçirdi.

        Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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