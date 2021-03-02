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Batman'da 204 hastaya ortopedik yatak hediye edildi

Batman'da 204 yatalak hastaya motorlu ortopedik hasta yatak desteği sağlandı.

Batman'da 204 hastaya ortopedik yatak hediye edildi
AA

Valilik, Belediye ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen proje ile öz bakımlarını yapamayan, ekonomik ve sosyal olarak desteğe ihtiyacı olan hastalara evde tedavilerini kolaylaştırmak amacıyla motorlu ortopedik hasta yatağı hediye edildi.

İl Sağlık Müdürlüğünün Evde Sağlık Hizmetleri Biriminden hizmet alan yardıma muhtaç hastaların tedavi ve rehabilitasyon sürecinde kullanılmak üzere alınan yataklar vatandaşların evlerine monte edildi.

Proje Koordinatörü Müslüm Baytar AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje kapsamında 400 aileyi yerinde incelediklerini, inceleme sonucunda evde yatalak olan 204 hastaya fonksiyonel hasta yatağı dağıttıklarını söyledi.

Yatalak hastası Remziye Kök ise yatak olmadan önce yerde yattığını ve rahat edemediğini dile getirerek, "Yatak hediye edildi. Bu yatakla biraz daha rahata kavuştum. Allah yetkililerden razı olsun." dedi.

Mehmet Şirin Kartal da 15 yıldır yatağa mahkum yaşadığını, proje sayesinde rahat bir yatağa kavuştuğunu dile getirerek, yetkililere teşekkür etti.

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