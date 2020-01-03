Batman'da zehir tacirlerine yönelik dikkat çeken bir operasyona imza atıldı. Emniyet güçleri, bir minibüste 250 kilogram esrar ele geçirildi.
Bulut Kutlu'nun haberine göre, batı illerine yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarını alan Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Terörle Mücadele Şubesi ekipleriyle Batman-Diyarbakır kara yolunda uygulama yaptı.
Uygulama sırasında durdurulan minibüste dedektör köpekler Sarıkız ve Maya ile arama yapan ekipler, çuvallardaki 10'ar kilogramlık paketlerde 250 kilogram uyuşturucu maddesi esrar ele geçirdi. Konu ile ilgili Ö.T. adındaki şahıs gözaltına alındı.
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