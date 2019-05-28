İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Batman' da 4 terörist silahları ile birlikte teslim oldu.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Batman' da 4 terörist silahları ile birlikte teslim oldu. Teröristlerden birinin, 2018 yılında Mardin’de 8 Jandarmanın şehit olduğu olayın faili olduğu belirlendi.

İç Güvenlik Operasyonları Kapsamında; Batman-Hasankeyf ilçesi Kelekçi köyü kırsalında, Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekat timlerinin ortak yapmış olduğu operasyonda 4 terörist saklandıkları sığınakta silahlarıyla birlikte güvenlik güçlerimize teslim olmuşlardır. Teslim olan 4 teröristen birinin 4 Ekim 2018’de Mardin Dargeçit Çelik Köyü Umutlu Mahallesinde EYP saldırısı sonucu 8 jandarma personelinin şehit olduğu olayın faili sözde mava grubu sabotajcısı Mahir kod adlı terörist olduğu tespit edilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.