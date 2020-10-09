İHA

Batman’ın Yenişehir ilçesinde 4 yıl önce Batı Raman Yolu TEİAŞ kavşağında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada müteahhit Nizam Y. (49) ve güvenlik görevlisi kardeşi Muhammed Y. (44),silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olayın şüphelisi 38 yaşındaki Kenan K, ise izini kaybettirdi.

İHA'nın haberine göre; Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 4 yıldır aranan ve bir türlü yakalanamayan Kenan K’nın (38) kentte saklandığını belirledi. Şüphelinin Muratpaşa Mahallesi’ndeki ikametini tespit eden Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Özel Harekatla ortak düzenlediği operasyonda şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

"BEN BİLEREK İŞLEMEDİM"

Sağlık kontrolünden geçirilen Kenan K’nın emniyetteki ifade işlemlerinin devam ettiği belirtildi. Sağlık kontrolü sırasında gazetecilerin cinayeti neden işlediniz? sorusuna zanlı, "Ben bilerek işlemedim" cevabını verdi.

SIK SIK YER DEĞİŞTİRMİŞ

Öte yandan şüphelinin olay sonrası hemen Antalya’ya geldiği ve 4 yıldır bu kentte sık sık yer değiştirerek izini kaybettirdiği öğrenildi. Sürekli saklanan şüphelinin ayrıca hiçbir iş yapmadığı belirlendi.