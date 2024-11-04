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        Haberler Gündem Güvenlik Batman'da 75 kişi gözaltına alındı

        Batman'da 75 kişi gözaltına alındı

        Batman Belediyesine görevlendirme yapılmasının ardından belediye binasına girmeye çalışan ve güvenlik önlemi alan polis ekiplerine taş atan, mukavemette bulunan 75 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 22:04 Güncelleme: 04.11.2024 - 22:04
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        Batman'da 75 kişi gözaltına alındı
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        İçişleri Bakanlığı’nın, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük’ün görevden alındığını ve yerine görevlendirme yapıldığını duyurmasının ardından Valilikçe getirilen eylem yasağına rağmen, belediye binası önünde toplanan kalabalığa polis, dağılmaları yönünde uyarı yaptı.

        Uyarıya rağmen ayrılmayan ve aralarında belediyeye girmeye çalışanların da olduğu grupla polis arasında arbede çıktı.

        Kalabalık, tazyikli suyla dağıtılırken, 75 kişi gözaltına alındı.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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