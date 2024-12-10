Buğday ve mısır hasadının ardından tarlalarda kalan anızların yakılmaması için Batman Valiliği öncülüğünde yapılan çalışmalara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğü ekipleri destek veriyor.

Vali Ekrem Canalp'ın başkanlığında ilgili kuramlar, komşu ilçeler olan Silvan ve Bismil ilçe kaymakamlarının da katılımı ile anız yangınlarının önlenmesi konusunda yapılan toplantıda yıl içerisinde uygulanacak tedbirler karara bağlandı.