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        Haberler Gündem Batman'da atık petrol kuyusuna düşen atı itfaiye kurtardı

        Batman'da atık petrol kuyusuna düşen atı itfaiye kurtardı

        Batman'da atık petrol kuyusuna düşen sahipsiz at, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 23:10 Güncelleme: 31.05.2024 - 23:10
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        Kuyuya düşen atı itfaiye kurtardı
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        Olay, merkeze bağlı Yakıtlı köyünde meydana geldi. Batı Raman petrol sahasına ait olan alandaki atık petrol kuyusuna bir atın düştüğünü gören kuyu görevlisinin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        YAŞAM ALANINA BIRAKILDI

        Sahipsiz olduğu belirlenen at, itfaiye ekipleri tarafından ayaklarına halat bağlanarak kurtarıldı. Durumu iyi olan at, yaşam alanına bırakıldı.

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        #Batman
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