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        Haberler Gündem 3. Sayfa Batman'da mezarlıkta cansız bebek bedeni bulundu - Haberler

        Batman'da mezarlıkta bebek cansız bedeni bulundu

        Batman'da mezarlıkta bebek cansız bedeni bulundu. Yeni doğduğu belirlenen bebeğin cansız bedeni, otopsi için hastane morguna götürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 13:21 Güncelleme: 29.08.2023 - 13:27
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        Batman'da bebek cansız bedeni bulundu
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        Batman'ın Çamlıtepe Mahallesi'nde bulunan Tilmerç Mezarlığı'nda yerde bebek gören görevlinin durumu yetkililere bildirmesi üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yapılan incelemede, yeni doğmuş erkek bebeğin ölü olduğu belirlendi. Bebeğin cansız bedeni, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

        Polis ekipleri soruşturma başlattı.

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