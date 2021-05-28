İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, silah kaçakçılığı ve ticaretini önlemek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Seyitler Mahallesi'ndeki bir depoya dün operasyon düzenlendi.
AA'da yer alan habere göre, depodaki aramada, 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 239 kurusıkı tabanca, 115 av tüfeği, 26 ruhsatsız tabanca, 1 kalem tabanca, 152 şarjör, farklı ebatlarda 588 fişek, 4 kutu havai fişek, 25 kibrit başı eczası, 2 nonel kapsül (bomba başlatıcı),çok sayıda fitil ve silah parçaları (emniyet pimi, icra yayı, mandal) ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
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