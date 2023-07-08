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        Batman'da çaya giren Fatmanur'dan acı haber

        Batman'da serinlemek için çaya giren Fatmanur Zehra akıntıya kapılarak kayboldu. 1,5 saatlik arama çalışmalarının ardından Fatmanur'un cansız bedeni bulundu

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2023 - 13:04
        Çayda kayboldu! Acı haber
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        Batman'da serinlemek için çaya giren Fatmanur Zehra (13) akıntıya kapılarak kayboldu. Ekipler, Fatmanur'un cansız bedenini buldu.

        Olay, sabah saatlerinde Doluca köyünün Şerbetli mezrasında meydana geldi. Ailesiyle mezra yakınlarındaki Batman Çayı´nın yanına pikniğe gelen Fatmanur Zehra, serinlemek için suya girdi. Bir süre sonra Fatmanur, akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

        İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Fatmanur'un bulunması için çalışma başlattı.

        CANSIZ BEDENİ BULUNDU

        Ailesiyle gittiği Doluca köyünün Şerbetli mezrasında piknikte serinlemek için suya giren Fatmanur Zehra'nın, ekiplerin 1,5 saatlik çalışmasıyla kaybolduğu yerin yakınlarında cansız bedeni bulundu.

        Fatmanur'un cenazesi, sudan çıkarılarak otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        #Fatmanur Zehra
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