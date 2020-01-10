Bulut Kutlu’nun haberine göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca 30 Aralık 2019'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat şubeleri ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda yakalanan 22 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan aralarında Batman il sorumlusu M.D'nin de olduğu 22 zanlıdan 13'ü tutuklandı, 9'u ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Batman'da 30 Aralık 2019'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik 400 kişiden oluşan ekiplerce 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, aralarında terör örgütü DEAŞ'ın il sorumlusu M.D'nin de bulunduğu 22 şüpheli yakalanmıştı. Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda silah, mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirilmişti.