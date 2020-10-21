Batman'da düzenlenecek etkinlikler Valilik iznine bağlandı

AA

Valilikten yapılan açıklamada, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler, başkalarının hak ve özgürlükleri ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla, il merkezinde her türlü eylem ve etkinliklerin 5 Kasım'a kadar izne bağlandığı belirtildi.

Resmi kamu kurum ve kuruluşlarının yapacağı resmi toplantı, tören, şenlik, karşılama ve uğurlama gibi etkinliklerin, karar kapsamı dışında tutulduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamındaki her türlü miting, kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, anma töreni ve benzeri türdeki eylem ve etkinliklerin mülki idare amirinin iznine bağlanmasına karar verilmiştir. Ayrıca ilimizde bulunan Batman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu çevresindeki alanlarda, açık/kapalı yer toplantısı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, el ilanı ve benzeri eylem ve etkinlikler de 22 Ekim'den 5 Kasım'a kadar yasaklanmıştır."