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        Haberler Gündem 3. Sayfa Batman'da faciadan dönüldü!

        Batman'da faciadan dönüldü! Dinamo bozuldu, 5 kişi kuyuya indi

        Batman'da aynı aileden 5 kişi, bozulan benzinli su dinamosunu tamir etmek için kuyuya indi. Tamir edip çalıştırdıkları dinamodan zehirlenen aile fertleri hastanede tedavi altına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 18:31 Güncelleme: 18.09.2023 - 18:31
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        Batman'da faciadan dönüldü!
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        Batman'da, bozulan dinamoyu tamir etmek için kuyuya giren 5 kişi zehirlendi.

        Olay, öğleden sonra Beşiri ilçesi İkiköprü beldesi Durucak köyünde meydana geldi.

        Bozulan benzinli su dinamosunu tamir etmek için kuyuya inen aynı aileden Tarık Ç., Mehmet G., Uğur G., Hüseyin G. ve Murat G., tamir edip çalıştırdıkları dinamodan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

        İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

        Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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