Batman'da gönüllü bisikletçiler ramazan ayında iyiliğe pedal çeviriyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerKültür-SanatAjans Haberleri
ABONE OL

Batman'da gönüllü bisikletçiler ramazan ayında iyiliğe pedal çeviriyor

Batman Bisiklet Topluluğu üyeleri, ramazan ayında gönüllü olarak Türk Kızılay Aşevi'nde pişen yemekleri, bisiklet kullanarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Gönüllü Feridun Kartal: "Amacımız insanlara sporla iyiliği de bulaştırmak. İyilik kesinlikle bulaşıcıdır"

Batman'da gönüllü bisikletçiler ramazan ayında iyiliğe pedal çeviriyor
AA

Batman Bisiklet Topluluğu (BATBİT) üyeleri, ramazan ayında gönüllü olarak Türk Kızılay Aşevi'nde pişen yemekleri, bisiklet kullanarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyor.

BATBİT üyeleri, 3 yıldır her ramazan ayında "iyiliğe pedalla" sloganıyla Türk Kızılay Batman Şubesi'ne ait aşevinde ihtiyaç sahipleri için hazırlanan iftarlıkları dağıtıyor.

Aşevinde hazırlanan sıcak yemekleri teslim aldıktan sonra kentin en ücra köşelerine kadar giderek, belirlenen adreslerde yemekleri dağıtan gönüllüler arasında öğretmen, esnaf, ev kadını ve öğrenci gibi farklı gruplardan insanlar yer alıyor.

- 50 aileye sıcak yemek

BATBİT gönüllülerinden Feridun Kartal, AA muhabirine, 4 yıldır Batman'da sosyal ve sportif faaliyetler yaptıklarını söyledi.

Yaklaşık 40 kişiden oluşan üyelerle 3 yıldır Türk Kızılay ile iftar yemeği dağıttıklarını anlatan Kartal, her gün bisikletleriyle 50 aileye sıcak yemek ulaştırdıklarını belirtti.

Bu tarz sosyal sorumluluk projelerinin süreceğini bildiren Kartal, "Sadece Kızılay ile birlikte değil diğer platformlarla da beraber çalışmalar yürütüyoruz. Amacımız insanlara sporla iyiliği de bulaştırmak. İyilik kesinlikle bulaşıcıdır. Bunu sloganımız haline getirdik. Biz de iyiliğe pedalla diyoruz." diye konuştu.

Ahmet Ekin de gönüllülük esasıyla yola çıktıklarını, yardımlaşma etkinliği kapsamında ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştırdıklarını ve bu sayede ihtiyaç sahibi ailelerin gönüllerine dokunduklarını kaydetti.

- "İyiliği herkese bulaştırmaya çalışıyoruz"

Gönüllülerden Hüseyin Mercimekçi ise sınıf öğretmeni olduğunu ve 8 yıldır bisiklet kullandığını anlattı.

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahiplerine ulaştıklarını bildiren Mercimekçi, "Yemekleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak iyiliği herkese bulaştırmaya çalışıyoruz. Emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum." dedi.

Furkan Şakar ise 2014'ten bu yana profesyonel olarak bisiklet kullandığını bildirerek, başkalarına da örnek olmak için bu çalışmayı yürüttüklerini aktardı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

"Jülyet'in Yolculuğu"nu tamamladı
KÜLTÜR-SANAT"Jülyet'in Yolculuğu"nu tamamladı
Münir Nurettin Selçuk anıldı
KÜLTÜR-SANATMezarı başında anıldı
Pera Müzesi'nden evlerde 3 boyutlu sergi deneyimi
KÜLTÜR-SANATEvlerde 3 boyutlu sergi deneyimi
"Dvořák’a Armağan" konseri Borusan Sanat'ta
KÜLTÜR-SANAT"Dvořák’a Armağan" konseri Borusan Sanat'ta
Ergülen'in şiirleri, Yılmaz’ın çizimleri
KÜLTÜR-SANATErgülen'in şiirleri, Yılmaz’ın çizimleri
Zeynep Erol'dan ‘Rüya Zamanı’
KÜLTÜR-SANATZeynep Erol'dan ‘Rüya Zamanı’
'Araplar ve Hikâye Anlatma Sanatı' ilk kez Türkçe'de
KÜLTÜR-SANAT'Araplar ve Hikâye Anlatma Sanatı' Türkçe'de
Oscar töreni izleyici sayısı dibe vurdu
KÜLTÜR-SANATOscar'da tarihin en düşük izleyici sayısı
Chloe Zhao'un başarısı görmezden gelindi
KÜLTÜR-SANATBaşarısı sansürlendi
'9,75', İstanbul Film Festivali'nde gala yapacak
KÜLTÜR-SANAT'9,75', İstanbul Film Festivali'nde