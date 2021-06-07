Batman'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 17 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında kentin farklı noktalarında denetimler yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Denetimlerde haklarında kesinleşmiş 10 yıl 8 ay 10 gün hapis cezası bulunan B.T, 12 yıl 3 ay 5 gün hapis cezası bulunan M.G, 17 yıl 6 ay hapis cezası bulunan S.S, 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan C.D, 12 yıl hapis cezası bulunan T.Y, 10 yıl hapis cezası bulunan V.A, 17 yıl 6 ay hapis cezası bulunan S.B. ve 16 yıl 3 ay hapis cezası bulunan E.G, polis ekiplerince yakalandı." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, hükümlülerin adli işlemlerin ardından cezaevine gönderildiği kaydedildi.
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