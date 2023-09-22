Batman'da iki ailenin arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 ağır yaralı Batman'da aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan akraba iki aile arasında silahlı kavga çıktı. Tabancalardan çıkan kurşunların isabet ettiği 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

Batman'da akraba aileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

DHA'nın haberine göre; olay, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Binatlı Köyü'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle bir süredir husumet bulunan akraba iki aile arasında başlayan sözlü tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

KURŞUNLARIN İSABET ETTİĞİ 2 KİŞİ YARALANDI Kavgada Abdülaziz G. (42) ile Mehmet G. (39), tarafların ateşlediği tabancalardan çıkan kurşunlarla yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

HASTANEDE ÖLDÜ Abdülaziz G, tüm doktorların tüm müdahalelerine karşın hayatını kaybetti. Abdülaziz G'nin cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Ağır yaralanan Mehmet G'nin tedavisi sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. *Haberin ilk fotoğrafı İHA, diğer fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.