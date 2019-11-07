4 kişi gözaltına alındı

Bulut Kutlu'nun habeine göre, Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan çalışmalarda bir otobüste yapılan aramada 4 paket halinde 3 kilo 700 gram metemfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirilirken konu ile ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Yine aynı gün içerisinde Batman’a giriş yapan bir TIR'da yapılan aramada ise 4 kilo 50 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi ve 3 kişi gözaltına alındı.

İki araçta toplam 7 kilo 750 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken 4 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edileceği öğrenildi.

Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada; “ilimizde bulunan parklarda, açık alanlarda, ağaçlık alanlarda ve metruk binalarda uyuşturucu madde kullanan ve bulunduran şahıslara ve sokak satıcılarına karşı operasyonlar düzenlenmektedir. İl Emniyet Müdürlüğü olarak vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yaşamasını sağlamaya yönelik olarak durmadan-duraksamadan 24 saat görevimizin başında olacağımız halkımız tarafından bilinmelidir. Uyuşturucu konusunda özellikle çocukların ve gençlerin mağduriyet yaşamamaları için Emniyet Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından günün 24 saatinde tüm il genelinde kontrollere kararlıkla devam edilecektir” denildi.