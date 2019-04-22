Olay, Güneykent Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki gündür kendisinden haber alınamadığı iddia edilen İdris Ö.’nün (20) cansız bedeni ailesi tarafından evlerinin bodrumunda bulundu. İHA'nın haberine göre durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İdris Ö.’nün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Batman Bölge Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.