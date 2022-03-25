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Haberler Gündem 3. Sayfa Batman'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
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Batman'da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

Batman Güneykent çevre yolu üzerinde bir otomobil karşı yönde gelen diğer otomobille çarpıştı. Kazada 2 kişi öldü 1 kişi yaralandı

Batman'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
Batman'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
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İHA

Edinilen bilgiye göre kaza, Batman Güneykent çevre yolu üzerinde meydana geldi. 23 HK 638 plakalı otomobil karşı yönde gelen diğer otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen kazada ismi öğrenilemeyen 2 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı.

Vatandaşların 112 komuta merkezine ihbarda bulunması üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi ile AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İHA'nın haberine göre; lazada alev alan araçlardan biri itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları kontrollerde bir kadın bir de erkek olmak üzere 2 kişinin hayatını kaybettiğini 1 kişinin de yaralandığını belirledi.

Meydana gelen trafik kazasında ölenlerin cesetleri otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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