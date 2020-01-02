Olay, dün akşam Batman'ın Tılmerç Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat bekçisi Hasan Filiz, kulübede ısınmak için yaktığı sobayı yatıktan sonra uyudu.Hasan Filiz
KAPIYI KIRARAK İÇERİ GİRDİLER
Sabah saatlerinde inşaata gelen işçiler, Filiz'e ulaşamayınca kaldığı kulübeye gitti. Kulübenin kapısını kilitli olduğu fark eden işçiler, kapıyı kırarak içeri girdiklerinde Filiz'i yerde hareketsiz yatarak gördü.
İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Filiz'in öldüğü belirlendi. Batman Bölge Devlet Hastanesi'nde otopsisi yapılan Filiz'in cansız bedeni, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde toprağa verildi.
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