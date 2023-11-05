Batman'da kaçak et operasyonu; 21 işletmeye 442 bin TL ceza Batman'da, kaçak hayvan kesimi ile mücadele kapsamında kontrol edilen ve uygunsuzluk tespit edilen 21 işletmeye 442 bin 695 TL para cezası kesildi, 1 ton 141 kilo et ise imha edildi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 05.11.2023 - 20:40 Güncelleme: 05.11.2023 - 20:40 facebook

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