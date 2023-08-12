Kamyonetin çarptığı 6 yaşındaki Eymen öldü
Batman'da yolun karşıya geçmeye çalışırken kamyonetin çarptığı 6 yaşındaki Eymen Tan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
Olay, akşam saatlerinde Batman-Kozluk karayolunda meydana geldi.
Yolun karşısındaki annesinin yanına gitmek isteyen Eymen Tan´a, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen kamyonet çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Eymen, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Eymen´in cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.