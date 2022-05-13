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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Batman'da korkutan olay! Ölü bulundular - Haberler
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Batman'da korkutan olay! Sabah hepsini ölü buldu

Batman'da besici Hacı Şeref Tan, sabah yem vermek için yanlarına gittiği küçükbaş hayvanlarını ölü buldu. Keçi ve koyunlardan oluşan 200'den fazla küçükbaş hayvanın ölüm nedeni henüz bilinmiyor

Son dakika: Batman'da korkutan olay! Ölü bulundular - Haberler
Batman'da korkutan olay! Ölü bulundular
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İHA

Batman'da besici Hacı Şeref Tan'ın keçi ve koyunlarından oluşan 200'den fazla küçükbaş hayvanı öldü.

Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Beşpınar köyünde besicilikle uğraşan Tan, sabah hayvanlarına yem vermek için ahıra gittiğinde hayatının şokunu yaşadı. Besici Tan'ın, hareketsiz bulduğu hayvanların öldüğü belirlendi.

Hayvanların ölüm nedenin henüz bilinmediğini belirten Hacı Şeref Tan, sürüdeki bazı hayvanların da hareket etmekte zorlandıklarını gördüğünü söyledi. Tek geçim kaynağının hayvancılık olduğunu belirten Tan, "200'den fazla hayvanımız öldü. Devletimizden yardım bekliyoruz. Böyle giderse hayvanlarımız kalmayacak" dedi.

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