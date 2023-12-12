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        Haberler Gündem 3. Sayfa Batman'da otomobil TIR'a çarptı: 2 ağır yaralı

        Batman'da otomobil TIR'a çarptı: 2 ağır yaralı

        Batman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil TIR'a arkadan çarptı. Feci kazada ağır yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 06:41 Güncelleme: 12.12.2023 - 06:43
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        Otomobil TIR'a arkadan çarptı: 2 ağır yaralı
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        Batman'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin TIR'a arkadan çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

        Kaza, dün akşam saatlerinde Batman-Siirt karayolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, park halindeki TIR'a arkadan çarptı.

        DHA'nın haberine göre; kazada otomobildeki A.A. (37) ve M.K. (20) ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

        Yaralıların hayati tehlikelerinin olduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        #haberler
        #Batman
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