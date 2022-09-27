Otomobilin çarptığı 8 yaşındaki çocuk öldü 0:00 / 0:00

İHA

Batman'ın Beşiri ilçesinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 8 yaşındaki Malik Alaağaç, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Batman Beşiri karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Batman-Beşiri Kara yolunda yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 8 yaşındaki Melik Alaağaç, hızla gelen otomobilin altında kaldı.

Kazayı gören vatandaşların yardım talebi üzerinde olay yerine ambulans gönderildi. İHA'nın haberine göre; ağır yaralanan 8 yaşındaki Melik Alaağaç'ın sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Kazaya karışan araç sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.