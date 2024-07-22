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        Haberler Gündem 3. Sayfa Batman Havalimanı'nda polis memuru kazara meslektaşını vurdu | Son dakika haberleri

        Batman Havalimanı'nda polis memuru kazara meslektaşını vurdu

        Batman Havalimanı'ndan Ankara'ya gidecek olan komiser yardımcısı M.A.D. silah kontrol noktasından silahını alacağı esnada görevli polis memuru F.D. tarafından kazara bacağından vuruldu. Yaralı polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 00:35 Güncelleme: 22.07.2024 - 00:35
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        Havalimanında polis memuru kazara meslektaşını vurdu
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        Olay dün akşam saatlerinde Batman Havalimanı'nda meydana geldi. VF-4115 sefer sayılı uçakla Batman'dan Ankara'ya gidecek olan komiser yardımcısı M.A.D. silah teslim noktasında tabancasını teslim etti.

        Görevli polis memuru F.D, kontrol bidonu içerisinde kontrol ederken, tabanca ateş alarak M.A.D'yi bacağından yaraladı. İhbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

        DHA'nın haberine göre; yaralı polis memuru M.A.D. ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. M.A.D'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. M.A.D. şikayetçi olmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        #Batman
        #Son dakika haberler
        #Batman Havalimanı
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