Batman'da "sanal dolandırıcılık" operasyonunda 3 tutuklama

"Sanal dolandırıcılık" operasyonunda 3 tutuklama 0:00 / 0:00

AA

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, internet sitesi ve sosyal medya hesabı üzerinden piyasa fiyatının altında ürün ilanları vererek dolandırıcılık yapılması ve çok sayıda kişinin mağdur edilmesi üzerine çalışma yaptı.

AA'nın haberine göre, ekipler, paravan şirket üzerinden banka hesapları kullanarak 384 vatandaşı 850 bin lira dolandıran H.Ç, S.A. ve F.T'yi tespit etti.

Düzenlenen operasyonda adreslerde yapılan aramada cep telefonları, banka kartları, paravan şirketlere ait pos cihazları, sim kartlar ve çok sayıda doküman ele geçirildi.

Ayrıca şüphelilere ait kripto para borsasında 200 bin 102 lira ve şans oyunları sitesinde bulunan 116 bin lira tutarında dolandırıcılık suçundan elde edilen paraya el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.