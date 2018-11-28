Bulut Kutlu'nun haberine göre Hilal Mahallesi'nde polislerin teslim ol çağrısıyla çatışma çıktı. Polislerden TEM Şube Müdürlüğünde görevi Birol Öztekin, yaşanan çatışmada ağır yaralandı. Polis memuru Öztekin, ambulansla götürüldüğü özel bir hastanede kurtarılamayarak şehit oldu. Bir terörist de etkisiz hale getirildi.

Şehit polis memuru Birol Öztekin için sabah saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde uğurlama töreni düzenlendi. Törene Batman Valisi Hulusi Şahin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Coşkun Uçarcılar, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, şehidin ailesi ve meslektaşları katıldı. Yaklaşık 4 yıldır Batman'da görev yapan 3 çocuk babası Öztekin için meslektaşları gözyaşı döktü. Özgeçmişi okunan şehit Öztekin'in Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze aracına konularak dualarla memleketi Diyarbakır'a gönderildi.

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