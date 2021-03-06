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Batman'da "Şehitlere Saygı, Teröre Lanet" yürüyüşü düzenlendi

Batman'da sivil toplum kuruluşları tarafından "Şehitlere Saygı, Teröre Lanet" yürüyüşü gerçekleştirildi.

Batman'da
AA

Turgut Özal Bulvarı Batman Park AVM önünde başlayan ve "Kahrolsun PKK, şehitler ölmez vatan bölünmez", "Polise, askere uzanan eller kırılsın" sloganlarının atıldığı yürüyüş, Atatürk Parkı'nda İl Müftüsü Turgut Erhan'ın yaptığı dua ile sona erdi.

Yürüyüşte, Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın fotoğrafı da taşındı.

Yürüyüşün ardından açıklama yapan Gazi ve Şehit Aileleri Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Dila Doğu, günün teröre karşı bir olma günü olduğunu, terörü lanetlemek için bir araya geldiklerini söyledi.

Ankaralı, Adanalı, Sakaryalı vatanını ne kadar çok seviyorsa, Batmanlıların da vatanını o kadar sevdiğini belirten Doğu, "İzmirli, Osmaniyeli, Edirneli, teröre ne kadar lanet ediyorsa, Batmanlılar da terörü lanetliyor." dedi.

"Buradan bir Kürt kızı olarak, bütün Kürt kardeşlerim adına söylüyorum, PKK kahrolsun." diyen Doğu, şöyle devam etti:

"Askerimi, polisimi, korucumu ve sivil vatandaşımı şehit eden, Gara'da acımasızca 13 vatandaşımızın kafasına kurşun sıkarak, en çirkin, adi, aşağılık yüzünü bir kez daha sergileyen, doğmamış çocukları yetim bırakan PKK kahrolsun. Diyarbakır'da evlat direnişi başlatan anneler ile Şırnak’ta 'Edi bese (Yeter artık)' diyerek sokağa düşen anneler PKK'nın sonunu getirecek. Çünkü her anne için evladı kırmızı çizgidir. Bu annelerin evlatları için yapamayacakları şey yoktur. PKK'ya da meydan okurlar, dünyayı da yakarlar."

Batman Şehit Aileleri ile İnsan Hakları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hasan Demir, yürüyüşe binlerce kişinin katıldığını, her zaman teröre karşı duracaklarını, teröre asla geçit vermeyeceklerini vurguladı.

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