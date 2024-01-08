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        Haberler Gündem 3. Sayfa Batman'da silahlı bıçaklı kavga: 3 yaralı

        Batman'da silahlı bıçaklı kavga: 3 yaralı

        Batman'da iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Olaya yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 02:01 Güncelleme: 08.01.2024 - 02:01
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        Batman'da silahlı bıçaklı kavga: 3 yaralı
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        Batman'da iki grup arasında çıkan tabanca ve bıçakların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Gap Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede tabanca ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

        DHA'nın haberine göre; kavgada M.S. (41), R.S. (38) ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, olaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

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