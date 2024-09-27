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        Haberler Gündem 3. Sayfa Batman haberleri: 20 saniyede kilidi kırdı sırtlayıp çaldı - Son dakika haberler | Son dakika haberleri

        20 saniyede kilidi kırdı sırtlayıp çaldı!

        Batman'da bir binanın bahçesine giren hırsızın, 20 saniyede kilidini kırdığı bisikleti sırtlayıp kaçması güvenlik kamerasınca kaydedildi. İşte o anlar...

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 15:05 Güncelleme: 27.09.2024 - 15:10
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        20 saniyede kilidi kırdı sırtlayıp çaldı!
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        Kent merkezindeki bir binanın bahçesine giren kimliği belirsiz hırsız, gecenin karanlığından yararlanarak bahçede kilitli bulunan bisikletin kilidini kırarak aldıktan sonra bisikleti sırtlayıp kayıplara karıştı.

        OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

        Hırsızlık olayı bina girişindeki güvenlik kamerasına yansıdı.

        20 SANİYEDE KİLİDİ KIRIP GÖTÜRDÜ

        Görüntülerde bahçeye giren kişinin 20 saniye içerisinde bisikletin kilidi kırarak sırtlanıp götürdüğü yer alıyor. Şikayetçi olan bisiklet sahibi bisikletinin bir an önce bulunmasını istedi.

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        #Batman
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