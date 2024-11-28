Çakmak gazı patladı! Otomobil pert oldu!
Batman'da, bir otomobilin içinde bulunan 10 adet çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu 2 kişi yaralandı. Patlamanın yaşandığı otomobil ise kullanılamaz hale geldi. Yaralılar tedavi altına alındı
Batman'da edinilen bilgilere göre, Kıra Dağı mevkiinde otomobil içinde bulunan 10 adet çakmak gazı tüpü henüz belirlenemeyen nedenle patladı.
OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ
İHA'da yer alan habere göre patlama sonucu otomobil kullanılamaz hale gelirken, içinde bulunan 2 kişi yaralandı.
İKİ YARALI TEDAVİ ALTINA ALINDI
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Yaralıların durumu iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.