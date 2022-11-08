Batman'da Hasankeyf Tüneli ve bağlantılı yolları hizmete açıldı (2)



`TÜRKİYE´YE ADETA DAMGA VURDUK´

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hasankeyf ve Gerçüş ilçeleri arasındaki bağlantıyı sağlayacak Hasankeyf Tüneli ile bağlantı yolları açılışının ardından kent merkezine geçti. Burada esnafla bir araya gelen Bakan Karaismailoğlu, daha sonra AK Parti İl Binası'na geçerek partililerle buluştu. Bakan Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada, özellikle kendi bakanlığı tarafından yapılan işlerin `Türkiye Yüzyılı´nın alt yapısını oluşturduğunu belirterek, "Bizler doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi fark etmeden ülkemizin dört bir yanında tam 5 bin şantiyede 100 bin çalışma arkadaşımızla büyük bir özgüven içerisinde alın teri döküyoruz. Ne için döküyoruz? Milletimizin, vatandaşlarımızın daha iyi şartlarda yaşaması, daha konforlu hayat yaşaması için çalışmalarımıza ve yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bundan 20 yıl önceki Türkiye´yi bir düşünün, son derece yetersiz kalıyordu ulaşım alt yapısı. Uçaklar sadece gökte bir cisim olarak dolaşırdı. Kimsenin aklına gelmezdi. 20 yıl önce Türkiye´de havayoluyla uçan sayısı yıllık sadece 30 milyondu. Şu anda 210 milyona çıktı. Artık uçaklar bize yetmemeye başladı. İnşallah uçaklarımızı da arttıracağız. Havayolu sayımızı da arttıracağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye´nin dört bir yanına yayılmış tam 28 bin 700 kilometreye çıkartmış olduğumuz bölünmüş yol ağları, şu an inşaatı devam eden 3 bin 800 kilometrelik bölünmüş yol ağlarımız, şu an yapımı devam eden 458 kilometrelik tünellerimizle Türkiye´ye adeta damga vurduk, mühür vurduk.

`MUHALEFET DEMEYE BİN ŞAHİT İSTER´

Çok zor bir süreçten geçileceğini ifade eden Bakan Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"Karşımızda maalesef muhalefet demeye bin şahit bir cephe var. Tabi demokrasilerde muhalefetler de iktidarlar kadar önemlidir. Çünkü muhalefet de iktidarı takip eder ve vatana millete hizmetlerin artırılması konusunda iktidarı teşvik eder. Ama maalesef biz bu muhalefeti hiç göremedik. Ne son 20 yıldır gördük ne de 1960'lı yıllarda gördük. Aynı zihniyet hiçbir zaman değişmedi. O zamanlar da yalanlar, dezenformasyonlar ve akla hayale gelmeyecek algı operasyonları ile bir taraftan uğraşırken bir taraftan da memleketimize hizmet ediyoruz. Geçen hafta yerli ve milli otomobilimizin açılışını yaptık. Tabi bundan 1960'larda, tam 61 yıl önce Eskişehir'de Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları Fabrikası´nda demir yollarının mühendisleri tarafından `Devrim otomobili´ üretildi. 4 ayda üretilen yerli ve milli otomobildi. O zamanki Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, arabaya biniyor ama değişen bir şey yok. Aynı muhalefet aynı cepheler dezenformasyonlar algı operasyonlarıyla kendi milletine kendi değerlerine düşman olan bir cephe maalesef o gün o başarılı projeyi yok ettiler. Halbuki o gün Devrim otomobili arabası faaliyete başlasaydı bugün 60 yılda edinmiş olduğu tecrübe bilgi birikim ve o dönüşümle belki de dünyanın en saygın markalarından biri olacaktı. Neyse ki son 20 yılda Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde milli ve manevi değerlere sahip yerli ve milli üretimi olmazsa olmaz gören yönetimler sayesinde yerli ve milli otomobilimizi inşallah mart ayında trafikte ve yollarda görmeye başlayacağız." (DHA)Bayram AYHAN/BATMAN, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Batman Bayram AYHAN

2022-11-08 20:09:45



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