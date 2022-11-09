Batman'da otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

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Remziye ÖNER/ BATMAN, (DHA)BATMAN´ın Gercüş ilçesinde, 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 3´ü ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, ilçeye bağlı Yamanlar köyü mevkisinde meydana geldi. H.G.´nin kullandığı 68 BP 907 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen F.K. yönetimindeki 72 BA 745 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gercüş Devlet Hastanesi´ne götürüldü. Hayati tehlikesi bulunan H.G., F.K. ve İ.T., buradan Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Batman / Gercüş Remziye ÖNER

2022-11-09 13:09:59



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