Batman´da, 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinde 1850 konutun kurası çekildi



Arif ARSLAN/BATMAN, (DHA)BATMAN´da TOKİ ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ortaklaşa yürüttüğü 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesi kapsamında bin 850 konut için kura çekimi yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ ortaklığıyla yürütülen 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesi kapsamında 1850 konutun kurası, 19 Mayıs Kapalı Spor Salonu´nda çekildi. Proje kapsamında Batman merkeze 1030, Hasankeyf ilçesinde 200, Kozluk ilçesine 300, Beşiri ilçesinde 120, Gercüş ilçesine 100 ve Sason ilçesine de 100 tane inşa edilecek konutlar için kura çekimi, noter huzurunda yapıldı. Kura çekimi canlı olarak da yayınlandı.

Kura çekimine Vali Ekrem Canalp, AK Parti İl Başkanı Akif Gür ve Çevre Şehircilik İl Müdürü Muzaffer Özkan ile konut başvurusunda bulunanlar katıldı. Vali Ekrem Canalp, Batman´da her yıl yüz milyonlarca lirayı sosyal desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlara aktardıklarını belirterek, "Belediye ve tüm devlet kurumları kendi imkanları nispetinde devletin asli fonksiyonunu en iyi şekilde yerine getirebilmek için çaba ve gayret gösteriyor. Bugün bu çaba ve gayretlerinden bir tanesi, hep beraberce şahit olmak üzere sosyal konut kura çekimi töreni için buradayız. Sadece illeri değil, ilçeleri de kapsayan devasa bir proje. Bu çerçeve içerisinde ayrıca yapacağımız imar çalışmalarında buna benzer sosyal konut projeleri için yer ayıracağız" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Batman Arif ARSLAN

2022-11-09 14:49:28



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